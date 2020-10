Luiz Henrique é uma das grandes promessas das Laranjeiras Lucas Merçon

Rio - Depois da lesão confirmada na coxa do volante Yago Felipe, o Fluminense tem mais uma desfalque para o jogo contra o Santos no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Trata-se de Luiz Henrique.

Ele que é um dos destaques da equipe Tricolor, está a caminho de Itu onde se juntará à seleção brasileira sub-20 para período de treinamentos.



O Fluminense até tentou a liberação do atacante junto a CBF, no entanto Luiz Henrique publicou uma foto no Instagram, na manhã desta quarta-feira, dentro de um avião e dando a entender que está à caminho da Seleção.

