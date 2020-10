Marcos Paulo: joia do Tricolor LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Rio - Joia das categorias de base do Fluminense, o atacante Marcos Paulo vive indefinição acerca do futuro. O jogador perdeu espaço na equipe titular com Odair Hellmann e a proposta de renovação do clube não agradou. De acordo com o portal 'NetFlu', as conversas entre as partes estão estagnadas e o jogador pode, inclusive, deixar o Tricolor de graça.

Se não estender o contrato, Marcos Paulo pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de janeiro de 2021. Com a chegada da pandemia e a desvalorização do atacante, a proposta mais vantajosa foi um possível empréstimo para o Torino. A multa rescisória de Marcos Paulo gira em torno de R$ 300 milhões. Até aqui, o jogador de 19 anos soma 65 jogos e 11 gols.