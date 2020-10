Fred Lucas Merçon / Fluminense

Por O Dia

Rio - O Fluminense foi ao mercado em busca de um centroavante, após a saída repentina de Evanilson para o Porto. No entanto, segundo informações do portal "NetFlu", o clube deve apostar em Fred e Felippe Cardoso, tudo com aprovação de Odair Hellmann.

Ainda de acordo com o portal, o treinador vai se reunir com a diretoria tricolor para analisar possíveis nomes para a posição, ainda que nenhum investimento seja garantido pelo Fluminense.



O Flu chegou a sondar os atacantes Gabriel Torres artilheiro do Independiente Del Valle (EQU) e O uruguaio Jonatan Alves, de 33 anos, do Barcelona (EQU), porém não teve prosseguimento. O bom momento vivido por Luiz Henrique também motivou o estafe tricolor ter cautela.