Rio - Além do zagueiro Rafael Ribeiro, o volante Wagninho também será emprestado pelo Náutico ao Fluminense. Ambos foram cedidos ao Tricolor por empréstimo de um ano, com valor fixado para compra de direitos econômicos. As informações são do portal "globoesporte.com".

Diferentemente de Rafael Ribeiro, que só chega ao Fluminense após o fim da Série B, Wagninho segue para o Rio de Janeiro de forma imediata. Sua utilização pelo Tricolor também será diferente. A tendência é que o volante de 20 anos comporá o elenco do time sub-23 que disputará o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.



Natural da cidade de Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, Wagninho é cria da base do Náutico. Considerado uma das promessas do Timbu, o volante já chegou a ser sondado por grandes clubes do futebol brasileiro, como o Palmeiras.