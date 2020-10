Lucca Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/10/2020 11:45 | Atualizado 25/10/2020 11:52

INFORMAÇÃO: O atacante Lucca acordou com um quadro de indisposição e foi retirado da partida de hoje, contra o Santos, no Maracanã. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 25, 2020 Rio - Através das redes sociais, o Fluminense comunicou que o atacante Lucca está com um quadro de indisposição e foi retirado da partida deste domingo contra o Santos, no Maracanã.

Recém contratado, o jogador ainda não estreou pelo clube tricolor. As opções de ataque disponíveis para o técnico Odair são: Fred, Wellington Silva, Caio Paulista e Marcos Paulo.

Publicidade

Em confronto direto pelo G-4, Fluminense e Santos se enfrentam as 16 horas, no Maracanã. O clube das laranjeiras ocupa a 6ª posição com 26 pontos e o clube paulista está logo acima, em 5º com 27.