Fluminense derrotou o Santos por 3 a 1 Daniel Castelo Branco

Por Pedro Logato

Rio - Fluminense e Santos fizeram um jogo importante na parte de cima da tabela. Melhor para o Tricolor, que venceu o Peixe por 3 a 1 e entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro. Os gols da equipe carioca foram marcados por Luccas Claro, Nino e Marcos Paulo. Marinho descontou para a equipe paulista. O resultado levou a equipe de Odair Hellmann aos 29 pontos em 18 jogos no Brasileirão.

O Fluminense volta a jogar pelo Brasileiro no próximo sábado contra o Fortaleza. A partida acontece no Castelão, às 21 horas. Já o Santos joga no mesmo dia contra o Bahia, na Vila Belmiro, às 19 horas.

Atuando em casa, o Fluminense começou melhor a partida contra o Santos. Com apenas dois minutos, a equipe carioca já deu um susto nos rivais. Após tabela de Igor Julião com Fred, a bola foi lançada para Hudson, porém, o goleiro João Pedro saiu bem e evitou que o volante tivesse chance clara de marcar.

Aos oito minutos, o primeiro chute a gol a da equipe das Laranjeiras. Após cobrança de escanteio, Luccas Claro se virou e soltou a bomba, o goleiro João Pedro conseguiu defender a bola que veio na sua direção.

Aos 19 minutos, outra boa chance para os donos da casa. Caio Paulista dominou bola e ajeitou para Hudson soltar a bomba para boa defesa do goleiro. Dois minutos depois, João Pedro quase entregou o primeiro gol do Fluminense. O goleiro saiu jogando errado e Caio Paulista ficou cara a cara com ele, porém, o jogador do Santos se recuperou e defendeu.

Aos 26 minutos, nova chance do Fluminense. Fred fez bela jogada pela direita e bateu cruzado, a bola passou por todos os jogadores tricolores e a defesa do Santos tirou. Dois minutos depois, de tanto tentar, o Tricolor conseguiu marcar. Após levantamento na área, Fred desviou e Luccas Claro apareceu para cabecear sem chances de defesa para João Pedro.

A vantagem do Fluminense durou muito pouco. Aos 35 minutos, Madson fez bela jogada pela direita e cruzou, a defesa tricolor marcou bobeira e Marinho apareceu livre para deixar tudo igual na partida no Maracanã.

O gol fez o Fluminense sentir bastante. O domínio que o Tricolor teve em boa parte da primeira etapa acabou. Nos últimos minutos, o Santos ganhou força e esteve mais presente no campo de defesa. Antes do intervalo, Odair ainda teve que fazer uma mudança, porque Nenê se lesionou. Marcos Paulo entrou na vaga do veterano.

Após o intervalo, o Fluminense chegou logo assustando. Depois de cruzamento, o goleiro João Pedro saiu mal e a bola sobrou para Dodi, o jogador tricolor finalizou, mas a bola tocou na zaga do Santos e foi para escanteio. Aos nove minutos, a equipe carioca voltou a frente do placar. Após falta cobrada por Danilo Barcelos, a zaga cortou, mas a bola acabou novamente colocada na área e Nino cabeceou para marcar.

Logo depois, o Santos voltou a balançar as redes com Arthur Gomes, porém, a arbitragem anulou o lance por conta de uma falta sofrida por Nino, feita por Eric Veríssimo. A reclamação santista aumentou logo depois, por conta de uma entrada dura de Hudson, que a arbitragem aplicou apenas o cartão amarelo.

Os lances polêmicos irritaram o Santos e a equipe paulista pouco conseguir criar. Aos 37 minutos, o Fluminense teve uma oportunidade incrível de matar a partida. Após belo contra-ataque, Fred recebeu cara a cara com João Pedro, mas o centroavante finalizou em cima do goleiro.

Aos 43 minutos, mais uma lance polêmico. Após falha de Muriel, Soteldo tocou a bola por cima do goleiro. No entanto, o gol foi novamente anulado por falta em Nino. O zagueiro tricolor foi deslocado por Arthur Gomes.

No entanto ainda havia espaço para mais um gol. E foi do Fluminense. Após levantamento para área, Marcos Paulo tentou, Ganso cruzou e o atacante tricolor finalizou para o fundo das redes dando números finais ao duelo no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 1 SANTOS



Estádio: Maracanã (RJ)



Árbitro: Anderson Daronco – FIFA – RS

Cartões amarelos: Michel Araújo (FLU), Dodi (FLU), Felipe Jonatan (SAN), Diego Pituca (SAN), Hudson (FLU), Arthur Gomes (SAN), Luan Péres (SAN), Fred (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Luccas Claro (FLU), Marinho (SAN), Nino (FLU), Marcos Paulo (FLU)

FLUMINENSE: Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos; Hudson, Dodi, Nenê (Marcos Paulo), Michel Araújo; Caio Paulista (Ganso) e Fred (Yuri) / Treinador: Odair Hellmann

SANTOS: João Pedro, Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Laercio (Arthur Gomes), Felipe Jonatan (Jean Mota); Jobson (Alison) (Marcos Leonardo), Diego Pituca, Marinho; Soteldo e Lucas Braga (Ângelo) / Treinador: Cuca