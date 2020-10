Mário Bittencourt vai comunicar a decisão ao conselho na próxima reunião, prevista para o fim do mês Mailson Santana/FFC

Por O Dia

Rio - O vice comercial do Fluminense, Ronaldo Barcellos, renunciou ao cargo. Em carta enviada ao presidente Mário Bittencourt, no início deste mês, o dirigente pediu para se desligar da função. Barcellos alegou que tem sido difícil conciliar sua vida profissional com o cargo no clube. As informações são da jornalista Gabriela Moreira.

Segundo o blog da jornalista, Barcellos é réu em um processo milionário movido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). O dirigente é ex-sócio na empresa Maptec Comércio e Representação LTDA, que segundo a PGFN, tem dívidas que ultrapassam a casa dos R$ 300 milhões, decorrentes do não pagamento de impostos.

"Estava difícil conciliar a minha vida pessoal e profissional com o cargo (de vice comercial). É uma função que precisa de tempo e dedicação. O mundo está em crise e tive de trabalhar na reestruturação da minha empresa. Não tem nada a ver com este processo da Receita, sobre o qual não posso tecer nenhum comentário pois corre em segredo de justiça", disse Barcellos.



Bittencourt vai comunicar a decisão ao conselho na próxima reunião, prevista para o fim do mês. Ainda não há um nome para substituí-lo.