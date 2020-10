Odair Hellmann terá a semana livre para trabalhar e recuperar os jogadores Lucas Mercon

Por O Dia

Rio - O técnico Odair Hellmann tem feito bom trabalho no Fluminense e levou a equipe ao G-4 do Campeonato Brasileiro na última rodada, após a vitória contra o Santos por 3 a 1. De acordo com o portal 'NetFlu', o Al Nassr, da Arábia Saudita, está de olho na contratação do técnico do Tricolor.

Ainda segundo o portal, a equipe árabe ainda não fez contato oficial, mas procuraram informações sobre o técnico do Fluminense. A primeira opção do clube era Jorge Sampaoli, do Atlético-MG, mas a alta multa rescisória afastou o interesse. O Al Nassr também tem Rogério Ceni, do Fortaleza, como outra opção.