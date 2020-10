15/03/2020 - Vasco x Fluminensa se enfrentam no Maracana com estadio sem torcida pela 3a rodada do Carioca. Na foto Nene. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por O Dia

Rio - Na vitória por 3 a 1 do Fluminense sobre o Santos, no último domingo, Nenê deixou o campo reclamando de dores. O mesmo foi substituído por Ganso, que acabou dando a assistência para o gol de Marcos Paulo.

Publicidade

O camisa 77 Tricolor passou por exames e foi detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. De acordo com o clube, o autor de 19 gols na temporada, já está tratando com o departamento médico.

O Fluminense não informou o prazo que o meia ficará fora do elenco, mas garantiu que não atuará nas próximas partidas. Sendo assim, Nenê é desfalque para a equipe de Odair Hellmann para o próximo sábado, contra o Fortaleza, rodada que fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Publicidade

Além deles, Dodi e Fred também desfalcam a equipe contra o time do nordeste, ambos por levarem o terceiro cartão amarelo.