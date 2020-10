Fluminense está na quarta colocação Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - Com 29 pontos em 18 jogos, o Fluminense vem surpreendendo na disputa do Brasileiro. No momento, o Tricolor está na quarta colocação e a seis pontos da liderança do torneio. De acordo com informações do site "Infobola", a equipe de Odair Hellmann tem 32 % de chances de continuar no G-4 do torneio.

O Brasileiro dá direito a seis vagas na Libertadores, porém, apenas quatro são diretas para a fase de grupo. No momento o Fluminense está ocupado um delas, porém, o São Paulo, que está atrás do Tricolor com dois pontos a menos tem três jogos a menos que a equipe carioca. Caso consiga esses nove pontos, a equipe de Fernando Diniz assumiria até mesmo a liderança do Brasileiro.

O Tricolor das Laranjeiras ainda alimenta chances matemáticas de conquistar o título pela quinta vez na sua história. De acordo com o site, o Fluminense tem 3% de possibilidades de conquistar a Série A em 2020.