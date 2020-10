Dodi: futuro indefinido LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Rio - Entra semana, sai semana, e o Fluminense não tem uma definição sobre a permanência ou não de Dodi. Há alguns dias, o Tricolor apresentou uma nova proposta de renovação para Carlos Escuro, empresário do volante, e a resposta, que era esperada até a última segunda-feira, não chegou. O vínculo do atleta de 24 anos se encerra no final do ano.

De acordo com o 'Ge.com', o Fluminense não quer 'fazer loucuras' para convencer o staff do jogador, apesar do desejo do meia de permanecer. A última proposta foi por uma renovação de três anos, com aumento salarial em 30% e bônus por metas atingidas. No entanto, o empresário não se manifestou e sequer fez uma contraproposta, o que foi encarado no Flu como uma recusa.