Proposta não agrada empresário e renovação de Dodi com o Fluminense emperra

Dodi Gilvan de Souza

Por Lance

Rio - Nada feito pela renovação de Dodi com o Fluminense. O empresário do volante, Carlos Escuro, não retornou com uma resposta após nova proposta apresentada pelo clube em reunião na semana passada. O agente acredita que o atleta ainda não teve a valorização merecida pelo Flu, já que o novo salário seria menor do que o de outros jogadores que atualmente são reservas.



A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!. Atualmente, Dodi ganha na casa dos R$ 70 mil por mês na CLT e o vínculo se encerra em dezembro. A proposta atual daria mais três anos de contrato com um aumento imediato, além de reajustes progressivos nos anos seguintes.



O Fluminense está insatisfeito pela forma como a negociação tem andado. O prazo inicial do clube era até o fim de setembro, o que acabou se estendendo. Apesar de Dodi ser o Plano A, a diretoria tricolor já começa a monitorar outras possibilidades para substituir o jogador.



Os representantes do jogador, que já pode assinar um pré-contrato, divergem sobre o que é melhor para ele. O atleta, em entrevista após a vitória contra o Santos, preferiu não falar muito sobre o assunto, mas afirmou estar feliz no Fluminense.



Caso se concretize a saída de Dodi, o Flu perderá mais um atleta considerado titular em pouco tempo. O primeiro foi o lateral-direito Gilberto, depois o atacante Evanilson, ambos foram para Portugal. Caso o meio-campista seja mais um a deixar o clube, Odair perderá um atleta por setor em seu time.