Rio - Um dos destaques da equipe de Odair Hellmann, o volante Dodi parece cada vez mais distante de renovar com o Fluminense. De acordo com informações do portal "UOL", o empresário do jogador tem oferecido o meia a clubes da Série A como Corinthians, São Paulo, Internacional e Bahia. O vínculo do atleta com o Tricolor vai até o fim do ano.

Em entrevista à Band, no programa "Os Donos da Bola", o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt criticou a forma como o agente do jogador, Carlos Escuro, vem agindo em toda a situação envolvendo a renovação de Dodi.

"Fizemos uma segunda proposta mesmo sem contraproposta e foi nos prometido que ontem seria dada uma resposta ou seria feito uma contraproposta e até agora nada. Diferente de tudo que vemos com todos os outros, Luccas Claro, Luiz Henrique e outros. Ontem nos foi dito que semana que vem o representante estaria de volta, enfim, para fazer uma contraproposta. Infelizmente, a conduta do representante não nos agrada. Não porque o jogador não tenha direito de ir para outro clube, ouvir outra proposta. A única questão é que gostaríamos apenas de saber qual o pleito. Até hoje não foi dito nem que "não gostei", nem que "quero ganhar mais"", afirmou.

Dodi chegou ao Fluminense em 2018. No entanto, apenas na atual temporada o jogador conseguiu assumir a titularidade com a camisa tricolor. Ao todo o meia tem 64 jogos e dois gols pelo clube carioca.