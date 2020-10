Dodi LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Rio - A negociação de Dodi com o Fluminense segue em compasso de espera. Após o presidente do clube carioca, Mario Bittencourt, afirmar que o agente do jogador, Carlos Escuro, não vem respondendo as tentativas do Tricolor de renovar com o meia, o empresário do atleta se pronunciou. Escuro negou que esteja fazendo leilão sobre o futuro de Dodi e cobrou o clube carioca.

"Não estou fazendo leilão nenhum. E continuo afirmando: a preferência é do Fluminense – se valorizar o atleta. Se o Fluminense não valorizar o atleta, nós seremos obrigados a informar que não vai ficar no Fluminense", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Dodi chegou ao Fluminense em 2018, porém, apenas nesta temporada o jogador se tornou titular da equipe. Peça importante no esquema de Odair Hellmann, o meia tem contrato com o Tricolor somente até o fim do ano.

"Nós queremos uma valorização. Isso não é valorização. Eu sei que há casos e casos. Sabemos que há jogadores no grupo que ganham muito mais do que isso. Tem meninos que estão subindo da base que ganham mais ou a mesma coisa que o Dodi. Eu acho que ele que tem que valorizar o menino", disse Escuro.