Rio - Em alta no Campeonato Brasileiro, ocupando o G-4 do torneio, o Fluminense encara o Fortaleza, neste sábado, às 21h. No Castelão, a equipe de Odair Hellmann tenta manter a invencibilidade de sete jogos na temporada até aqui. O treinador do Tricolor projetou o duelo contra o time de Rogério Ceni, que também faz bom trabalho.

"O Fortaleza está fazendo uma boa campanha, o Rogério tem o time nas mãos, faz um trabalho muito consistente, organizado, de muita velocidade, que se movimenta com naturalidade por causa do trabalho já consolidado", disse Odair Hellmann ao site do Fluminense, antes de complementar:



"São muito fortes dentro de casa, mas vamos buscar mais uma vitória fora, que traz muita importância para a nossa caminhada, como foi a contra o Athletico, a nossa primeira fora do Rio no campeonato. Trabalhamos durante a semana para vir aqui e repetir essa atuação para conquistar a vitória", encerrou.