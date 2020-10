Fluminense x Santos - Campeonato Brasileiro - Estádio Maracanã. Gol de Luccas Claro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - Vivendo grande fase, o zagueiro Luccas Claro tem sido peça importante do Fluminense no Brasileirão. No entanto, nem sempre foi assim. Em entrevista à "ESPN", o defensor admitiu que chegou a cogitar deixar o clube por conta da demora para ter oportunidades na equipe.

"Para confessar, pensei (em deixar o clube). Eu peguei o segundo turno do Brasileiro completo, acabei não tendo muitas oportunidades. Mas, por outro lado, eu cheguei ao clube depois de estar quatro meses sem jogar. Então, primeiro tive que preparar a parte física, o que acabou atrasando um pouco. E, sem contar que, naquele momento, Nino e Digão foram extremamente importantes para nossa arrancada", afirmou.

Claro também ressaltou a importância de Odair Hellmann para que conseguisse dar a volta por cima e conquistar seu espaço no time tricolor.

"O clube me deu respaldo, falou que ia contar comigo, Odair falou que contava comigo. Comecei jogando por conta da lesão do Frazan, Nino na seleção brasileira, Digão resolvendo questões contratuais. Então, foi muito importante para mim, pude mostrar meu valor. Depois saí, mas muito tranquilo por todos já me conhecerem", declarou.

As boas atuações acabaram fazendo com que Luccas Claro se valorizasse junto à diretoria tricolor. Recentemente, o zagueiro renovou seu contrato e ficará nas Laranjeiras até 2022.