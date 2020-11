Romário usou as redes para animar o pré-jogo de Fortaleza e Fluminense Desimpedidos / Reprodução

Por O Dia

Rio - Ativo nas redes sociais, Romário matou a saudade da torcida tricolor ao relembrar o centésimo gol marcado em Campeonatos Brasileiro. Para 'aquecer' o confronto com o Fortaleza, neste sábado, às 21h, no Castelão, o Baixinho postou nas redes sociais o vídeo do quarto gol marcado na vitória por 4 a 3 sobre o Figueirense, no Maracanã, no Brasileiro de 2002.

Na ocasião, Romário buscava o gol de número 100 há cinco rodadas. Antes de alcançar a marca história, ele já havia dado assistência para dois gols de Magno Alves. Em 77 jogos com a camisa tricolor, Romário marcou 48, entre 2002 e 2004. No G-4 do Brasileiro, o Fluminense tem a chance de colar nos líderes - Internacional, Flamengo e Atlético-MG - caso confirme a vitória fora de casa.

