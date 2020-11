Odair Hellmann terá a semana livre para trabalhar e recuperar os jogadores Lucas Mercon

Por O Dia

Rio - Com investimento menor do que o de boa parte dos clubes no Brasileirão, o Fluminense faz ótima campanha no torneio e terminou o primeiro turno da competição no G-4. Para demais torcidas e parte da imprensa, o Tricolor é um 'intruso' no pelotão de frente ou um 'patinho feio' na competição. Contudo, para o ex-atacante Edmundo, comentarista dos canais Disney, essas classificações são injustas.

"Não é o patinho feio, não. Tínhamos uma dúvida grande se as contratações iriam dar certo. A maioria deu, apesar da idade. Alguns jogadores bem comprometidos, um técnico que fez um excelente trabalho no ano passado e foi dispensado, mandado embora injustamente do Internacional, sem concluir o seu trabalho. E faz um trabalho espetacular no Fluminense", disse o ex-jogador, que complementou:



"Tem trabalho extracampo também da diretoria, do Mário Bittencourt, muito bom. É que há sempre uma desconfiança quando um time não faz contratações importantes, quando salários atrasam. Mas o Fluminense é um time que se reinventa. Consegue fazer contratações pontuais e descobrir nas categorias de base jogadores como o Luiz Henrique. Para mim, é a revelação do Campeonato Brasileiro até aqui", encerrou.