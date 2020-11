Igor Julião LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Rio - Titular nas últimas semanas no Fluminense, o lateral Igor Julião concedeu entrevista coletiva na última sexta-feira. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador também é conhecido pela forte veia política fora dos gramados. O atleta minimizou as críticas pelos posicionamentos e aproveitou para dizer que não sente o peso da titularidade.

"Nunca vou me calar em relação ao que eu acredito. O torcedor é paixão, tem o direito de criticar ou elogiar. Nós profissionais não podemos deixar influenciar por isso. As críticas que contam são do Odair. Já fui torcedor de arquibancada e sei que é paixão. Sobre política, sou jogador com voz ativa e não vou me calar", afirmou Igor Julião, que complementou:



"Não carrego essa pressão. Ainda mais nesse ano. Ninguém é titular. O jogador está titular. Quando sai por lesão, é difícil voltar. Se eu sair, vai ser dificil voltar. Está todo mundo em boa fase. Antes de sair, o Calegari estava em ótima fase. Todo mundo tem de jogar muito para ficar. Estou fazendo a cada jogo no meu dia a dia para nos mantermos em boa sequência. Temos 30 jogadores no elenco em boa fase. Para nos mantermos lá em cima e bem, tem de ser pensando jogo a jogo", encerrou.