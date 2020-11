Caio Paulista entrou em campo no primeiro tempo, no lugar de Fernando Pacheco, e fez o gol do Tricolor LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 18:31

Rio - O Fluminense acertou a renovação de Caio Paulista até fevereiro de 2021, quando acaba a temporada 2020. O vínculo do atacante iria até dezembro, e a diretoria acertou, na última sexta-feira, a extensão do compromisso com o jovem atleta.

Caio Paulista foi cedido pelo Tombense, que é detentor de seus direitos econômicos e clube comandado pelo empresário Eduardo Uram. O atacante cresceu de produção nas partidas mais recentes com a camisa do Fluminense e já balançou a rede no duelo com o Atlético-MG.



O Tricolor das Laranjeiras ainda tenta resolver as questões dos empréstimos dos volantes Fellipe Cardoso e Hudson, que também têm contrato de empréstimo até dezembro deste ano.