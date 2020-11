Fred em coletiva nesta tarde no CT Carlos Castilho LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Rio - Ídolo do Fluminense, o atacante Fred volta ao time neste domingo após cumprir suspensão na última partida do Brasileirão. Contra o Grêmio, o Tricolor espera vitória para se manter no G4 da competição. Em entrevista antes da partida no Maracanã, o centroavante de 36 anos projetou os três pontos contra os gaúchos para estrear bem no segundo turno do torneio.

"Todos os jogos são como uma final para a gente e cada ponto é muito importante. A nossa ideia é começar fazendo nosso papel dentro de casa e estrear bem no segundo turno, com vitória", disse Fred, que desde que voltou ao Fluminense neste ano, já disputou 15 partidas e marcou dois gols. Na primeira passagem no Tricolor foram 288 jogos, com 172 gols anotados.