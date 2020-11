Fluminense x Santos - Campeonato Brasileiro - Estádio Maracana. Técnico do Fluminense Odair Hellmann Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - O Fluminense tem uma baixa de última hora para o duelo contra o Grêmio neste domingo, no Maracanã. O técnico Odair Hellmann não poderá contar com o meia Yago Felipe, que testou positivo para o novo coronavírus na manhã deste domingo. O jogador vinha sendo um dos destaques na boa campanha do Tricolor no Campeonato Brasileiro.

Publicidade

Sem Yago Felipe, Odair deve ir a campo com Hudson, Dodi e Ganso, visto que Nenê segue fora de combate. Se vencer o Grêmio na partida que começa às 20h30, o Tricolor chegará a terceira posição do Brasileirão, isso porque Flamengo e Atlético-MG se enfrentam na rodada. Internacional segue na liderança, com 35 pontos.