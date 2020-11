Luiz Henrique estreou pelos profissionais do Fluminense neste ano Lucas Merçon/Fluminense

Rio - Chamados para completar treinamentos da Seleção Brasileira, Luiz Henrique e Metinho se apresentaram na Granja Comary, em Teresópolis, nesta segunda-feira. Os dois jogadores do Fluminense registraram o momento nas redes sociais. O Brasil se prepara para os últimos jogos do ano pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Luiz Henrique, de 19 anos, e Metinho, de 17, vão se observados pela comissão técnica de Tite, que costuma chamar jovens para as atividades da Seleção. Metinho, inclusive, é nascido no Congo, mas se naturalizou brasileiro e terá a primeira oportunidade com a amarelinha. Já Luiz foi chamado por André Jardine para atuar pela Sub-20.

A dupla passará apenas três dias com o time principal, retornando na quinta-feira. Portanto, Luiz Henrique não será desfalque para Odair Hellmann no duelo com o Palmeiras, no próximo fim de semana. Já Metinho, que atua em duas categorias na base, joga neste domingo contra o Botafogo, pelo Brasileiro Sub-20, mas perderá a partida de terça contra o Atlhetico-PR, pelo Brasileiro Sub-17.