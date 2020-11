Por Leonardo Damico

Rio - O Fluminense ganhou um xodó nas últimas semanas: o Flusquinha, um fusca comprado pelo volante Yago Felipe. Nino e Dodi, que usam o veículo junto com o meia, começaram a postar fotos e vídeos nas redes sociais, e logo viralizou. A torcida adotou o carro como um amuleto, pediu uma repaginada no fusca, e o Fluminense acatou a ideia. Na última sexta, o veículo foi deixado na 'Giant Automecânica' para uma reforma. André Ribeiro, dono da oficina, conversou com"Eu tenho um conhecido na FluTV, que também é integrante do PopBola. Já temos uma parceria aí de 15 anos com eles, e então ele me ligou perguntando se eu tinha interesse pra fazer essa reforma que a torcida do Fluminense tanto pediu. Eu, de primeira, aceitei. Normalmente esse é um trabalho que demanda bastante tempo, mas como é um caso especial, eu prometi tentar entregar em até 30 dias", disse o empresário de 49 anos, que complementou:"É legal demais ter essa confiança do Fluminense e dos jogadores. Pra falar a verdade, é uma grande responsabilidade que a gente tem, mas estamos bem tranquilos pra tocar esse projeto. Já estamos há mais de 60 anos nesse mercado automotivo e, inclusive, já fizemos serviços para alguns jogadores, como o Igor Julião, Leandro Castán e alguns atletas do Bangu. Ficamos muito satisfeitos", agradeceu André, que comanda a oficina no Recreio dos Bandeirantes.Desde que o Flusquinha foi comprado por Yago Felipe, o Fluminense embalou uma sequência de bons resultados, de oito jogos invicto, encerrado no último domingo, contra o Grêmio. Além do carro, que ganhará a reforma, a oficina também foi beneficiada. Desde que postou a foto do carro nas redes sociais da empresa, a oficina ganhou centenas de seguidores, além de grande interação na publicação do Flusquinha. André comemorou os números no perfil da marca."Pra falar a verdade, a gente ficou surpreendido. Nós imaginávamos que a publicação ia ter muitas curtidas e repercutir bem, mas foi muito além do que a gente pensou. Agora, a postagem com o Flusquinha já está com mais de 3 mil curtidas e mais de 250 comentários. Inclusive, no dia seguinte da foto, eu já recebi alguns torcedores do Fluminense na oficina procurando pelo carro pra tirar foto", disse André, que revelou planos para a entrega do fusca."Nós estamos conversando com o Fluminense pra fazer um evento no dia da entrega do Flusquinha. Eu tenho a ideia de selecionar alguns torcedores que nos seguem nas redes pra participar, claro, respeitando as normas de segurança por causa da covid-19. Deve ter a presença de alguns jogadores e sorteio de camisas autografadas. Vou conversar com o Flu também sobre a chance de fazer uma transmissão ao vivo no dia", comentou o dono da automecânica.Por conta dessa repercussão, André se mostrou empolgado e encerrou revelando um projeto pessoal que vai relacionar os quatro grandes clubes do Rio após o término do Flusquinha."A gente tenta sempre ser pioneiro, estar atento ao mercado pra dar um passo a frente. Então, com a chegada do Flusquinha, veio a ideia, junto com meu irmão e meu pai, que é o dono da empresa, de fazer um veículo pra cada um dos grandes clubes do Rio, pra engajar as outras torcidas também. O Flusquinha é uma iniciativa do clube, mas os outros carros nós faríamos por conta própria", finalizou.