Publicado 10/11/2020 10:56

Adaptado ao Fluminense e ao Rio de Janeiro, o volante Hudson pretende continuar nas Laranjeiras por mais tempo. Ele, no entanto, está emprestado pelo São Paulo até o dia 31 de dezembro e as conversas por uma possível renovação sequer começaram. Com a proximidade da escolha de um novo presidente, o clube do Morumbi só deve decidir a questão quando conhecer o seu novo presidente.

A diretoria do Time de Guerreiros já fez contatos com a equipe que gerencia a carreira do volante e deixou claro que gostaria de mantê-lo no clube para 2021. Hudson é um dos líderes do grupo comandado por Odair Hellmann e conta com a admiração da comissão técnica e da diretoria.

O ponto que pesa a favor de uma continuidade no Fluminense é que Hudson não faz parte dos planos do São Paulo. O técnico Fernando Diniz, inclusive, referendou o empréstimo ao Tricolor das Laranjeiras, onde trabalhou em 2019. Mas o treinador não tem seu emprego garantido com o próximo presidente, e por isso todos preferem esperar o resultado das eleições e a escolha de um novo comandante para o time.