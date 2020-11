Mario Bittencourt, presidente do Fluminense Mailson Santana/Fluminense FC

Por Lance

Publicado 10/11/2020 16:32

Rio - O Fluminense acertou, na última segunda-feira, 30% do salário da CLT de setembro com jogadores e funcionários. Com isso, agora ficam em aberto os 70% restantes, além dos valores integrais de outubro. Com a parte dos atletas que recebe direitos de imagem, o Flu ainda deve os meses de agosto, setembro e outubro.