Dodi LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 09:10 | Atualizado 12/11/2020 09:14

Rio - A negociação entre Fluminense e Dodi ainda não teve um desfecho, mas o Tricolor vê com mais otimismo a possibilidade de ampliar o contrato com o jogador. De acordo com informações do portal "UOL", apesar da proposta do clube carioca não ter sido no valor pedido pelo staff do atleta, a diretoria acredita que com um parâmetro salarial, o acordo estaria mais próximo de acontecer.

O Fluminense trabalha com dois trunfos para conseguir renovar o contrato com o jogador. O primeiro é o fato de Dodi querer permanecer no clube carioca. O segundo motivo é que caso não renove com o Tricolor, o atleta irá ficar ao menos dois meses sem atuar, o que pode acabar sendo prejudicial para a sua carreira. O vínculo do atleta vai até dezembro e nesse ano a temporada se encerrar em fevereiro.

Publicidade

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLUMINENSE



Nos últimos dias, foi ventilado uma possível concorrência do Ceará em relação ao jogador. De acordo com o portal, o Fluminense não soube informar se a informação era concreta. No entanto, faltando poucos meses para o fim do contrato de Dodi, o clube cearense não precisaria informar o Tricolor sobre uma possível renovação.

Nos últimos dias, foi ventilado uma possível concorrência do Ceará em relação ao jogador. De acordo com o portal, o Fluminense não soube informar se a informação era concreta. No entanto, faltando poucos meses para o fim do contrato de Dodi, o clube cearense não precisaria informar o Tricolor sobre uma possível renovação.

Dodi tem 24 anos e chegou ao Fluminense em 2018. Após duas temporadas sem se firmar, o jogador se tornou peça chave no esquema de Odair Hellmann e passou a ser prioridade para a renovação de contrato no clube carioca.