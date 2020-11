Lucca negou ter recusado uma proposta do Fluminense em 2017 Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação

Rio - Última contratação do Fluminense na temporada, Lucca não vem recebendo muitas oportunidades desde que chegou ao Tricolor. No entanto, o atacante entende que o ótimo momento vivido pela equipe no Brasileirão reduziu suas chances entre os titulares.

"Estou à disposição. A gente tem que respeitar, o time vinha de resultado positivos, precisávamos respeitar o momento. É difícil mexer quando o time está bem. O treinador ter tantos resultados positivos e mexer no time, não faz bem para o grupo. Tem que ter sequência de escalações, repetir o time. Eu estou trabalhando para que quando a oportunidade surgir, corresponder", declarou.



Questionado sobre um episódio de 2017, quando supostamente teria se recusado a jogar no Fluminense, o atacante negou que houvesse proposta oficial e quer mostrar ao torcedor que pode ajudar o clube.

"Estou me preparando para dar essa resposta positiva para a torcida. Eu não estou sempre acompanhando as redes sociais, mas rolou de torcedor, dizendo que recusei o Fluminense no passado. Recusa é quando tem proposta oficial, o que não aconteceu. Entendo o torcedor, mas isso não aconteceu, foi especulação. O torcedor acredita na informação que recebe, na internet. Não aconteceu proposta alguma, isso é inverídico. Procuro trabalhar para quando tiver oportunidade de começar uma partida e estar em campo, corresponder. O pensamento precisa ser esse", disse.

Contratado para substituir Evanílson, que foi vendido ao Porto, de Portugal, Lucca atua pelas pontas, mas se colocou à disposição para atuar centralizado.

"É uma questão de readaptação. Eu vinha jogando numa posição um pouco diferente do que eu venho jogando hoje. Joguei quase 2 anos por dentro, mas a minha carreira foi sempre jogando pelos lados. Não tenho muita preferencia. Quero ajudar. Hoje eu me sinto bem fisicamente. Eu precisava de um tempo de readaptação porque lá o ritmo é totalmente diferente".