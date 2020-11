Nenê em treino do Fluminense Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 18:09

Rio - O Fluminense encara o Palmeiras, no sábado, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e pode ter reforço em campo. Nenê, artilheiro da equipe na temporada, está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e ficará à disposição de Odair Hellmann.

O meia, que tem 19 gols, já vinha participando normalmente dos treinos com a equipe no CT Carlos Castilho.



Apesar do reforço, Fernando Pacheco, que também sofreu uma lesão, ainda é dúvida. Um treino na sexta-feira responderá se o jogador estará ou não à disposição da comissão técnica tricolor.