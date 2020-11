Dodi LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Rio - Em busca da renovação de contrato com Dodi, o Fluminense aumentou o valor da sua proposta em relação ao jogador. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a oferta não chegou nos números pedidos pelo staff do volante, porém, o grupo que cuida da carreira do atleta está avaliando.

De acordo com o site, o Fluminense sinalizou com uma proposta de quatro anos de contrato, assim como havia pedido o staff de Dodi. O Tricolor elevou os números com progressão de salário durante o tempo de contrato do jogador, que atualmente recebe cerca de R$ 70 mil por mês. A proposta anterior era de vencimentos de R$ 100 mil a R$ 130 mil. Na nova oferta, Dodi passaria a receber R$ 150 mil no primeiro ano. Depois, R$ 170 mil no segundo ano, R$ 190 mil no terceiro e R$ 220 mil no quarto. Além disso, aumentou o valor das luvas de R$ 600 mil para R$ 1 milhão, diluídos nas remunerações mensais.

Na contraproposta do staff de Dodi, foram pedidos salários na faixa de R$ 250 mil e luvas de R$ 2 milhões, o que no fim do contrato totaliza R$ 15 milhões mais comissão parcelada. A última oferta do Fluminense chega a R$ 10,5 milhões, somados os quatro anos de vínculo.

Dodi chegou ao Fluminense em 2018, mas apenas nesta temporada conquistou espaço entre os titulares do clube carioca. Sob o comando de Odair Hellmann, o jogador, de 24 anos, apresentou bastante evolução e se tornou um dos mais importantes no esquema tático do técnico.