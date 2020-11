Rony está com Covid-19 Van Campos/Parceiro/Agência O Dia

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 13/11/2020 12:02

São Paulo - O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira que três atletas do elenco foram diagnosticados com o novo coronavírus. Na rodada de exames de quinta, o volante Danilo e os atacantes Rony e Gabriel Silva foram diagnosticados com a doença. Ao todo, o clube tem no momento cinco jogadores com a covid-19. Antes do trio, o zagueiro Luan e o meio-campista Gabriel Menino também testaram positivo.



Segundo o clube, Danilo, Rony e Gabriel Silva estão assintomáticos e agora vão permanecer em isolamento. Todos devem ficar afastados das atividades do Palmeiras por pelo menos dez dias.