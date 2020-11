Nenê se recupera de lesão na coxa sofrida na vitória sobre o Santos LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

De olho nas primeira posições no Campeonato Brasileiro, o Fluminense fechou nesta sexta-feira, no CT Carlos Castillo, a sua preparação para a partida contra o Palmeiras, neste próximo sábado, no Allianz Parque. Na atividade, o técnico Odair Hellmann definiu a equipe que, neste momento, ocupa a quinta colocação, com 32 pontos. O Verdão é o sexto, com 31.

Recuperado de lesão, o apoiador Nenê deverá ser a única novidade em relação ao time que iniciou o duelo contra o Grêmio, domingo passado, na derrota por 1 a 0. O camisa 77 entra no lugar do atacante Caio Paulista.

Desta forma, a provável escalação do Fluminense é a seguinte: Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Dodi, Hudson e Nenê; Michel Araujo, Wellington Silva e Fred.