O atacante Evanilson deixou o Flu para defender o Porto Divulgação/Porto

Por MH

A diretoria do Fluminense conseguiu chegar a um acordo com a 'Brazil Football Ltda.' e evitou a penhora de parte da venda do atacante Evanilson para o Porto, de Portugal. A empresa tinha conseguido uma vitória na Justiça por não ter recebido o pagamento de comissão pela venda do volante Gerson, atualmente no Flamengo, à Roma, da Itália, em 2015. A ação corre desde janeiro de 2019.

A 'Brazil Football' havia entrado com um pedido no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro solicitando que o Tombense-MG, clube ao qual pertencia o atacante, retivesse ou repassasse à empresa um total de R$ 3.447.985,16, descontando da parte que seria paga ao Tricolor das Laranjeiras.

Nesta semana, após uma reunião entre as partes, ficou firmada a redução da dívida para R$ 2,1 milhões, com reparcelamento do débito em 30 parcelas de R$ 70 mil, além de R$ 400 mil em honorários advocatícios.