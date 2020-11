Sem vencer em novembro, Tricolor corre o risco de perder Fred para enfrentar o Inter Reprodução/Instragram

Publicado 15/11/2020 18:39

Rio - O prejuízo do Fluminense na visita a São Paulo foi além da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no sábado. Desfalque de última hora no Allianz Parque, Fred deixou o torcedor temeroso ao postar uma foto do tornozelo direito inchado. O atacante sofreu uma torção durante o aquecimento e preocupa a comissão técnica para o jogo contra o Internacional, domingo, às 18h15, no Beira-Rio.

Substituído por Felippe Cardoso contra o Palmeiras, o camisa 9 iniciou o tratamento intensivo, mas ainda realizará um exame de imagem para avaliar a gravidade da lesão. Na corrida contra o relógio, terá uma longa semana de sessões de fisioterapia pela frente para acelerar a recuperação. Na publicação no Instagram, Fred citou um versículo da Bíblia.

"Em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Cristo para convosco", diz o trecho 1 Tessalonicenses 5:18.

Invicto em outubro, o Tricolor chegou ao G-4 do Brasileiro. Com duas derrotas seguidas em novembro, para Grêmio e Palmeiras, a equipe dirigida por Odair Hellmann despencou se distanciou do pelotão da frente e agora ocupa o oitavo lugar, com 32 pontos. O elenco se reapresenta terça-feira, no CT Carlos Castilho, para iniciar a preparação visando ao duelo com o Inter.