Por O Dia

Publicado 17/11/2020 12:41

Rio - Nos últimos dias, imagens que circulam nas redes sociais irritaram parte da torcida do Fluminense. Torcedores do Flamengo, trajados com a camisa rubro-negra, não só entraram na sede do Tricolor, em Laranjeiras, como tiraram fotos. A imagem foi feita no último domingo, quando o clube cedeu o espaço para servir como local de votação nas eleições municipais.

Torcedores com camisa do Flamengo vão às Laranjeiras Reprodução

Em contato com o site "Netflu", o Fluminense explicou que, a partir do momento em que o espaço é cedido ao TSE e o TRE, o controle do acesso cabe apenas aos órgãos. Sendo assim, fica impedido de proibir o acesso de torcedores rivais, mesmo que isso vá contra o estatuto do clube.

"Eleição está liberado. Não tem como impedir de votarem, não, pô. O clube fica à disposição do TSE, é zona eleitoral, território neutro", disse Ricardo Conceição, gerente administrativo do clube, em áudio vazado de grupos de WhatsApp.