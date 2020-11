Fluminense

Histórico de recuperação em 2020 é arma do Fluminense para voltar a vencer na atual temporada

Sob comando do treinador Odair Hellmann, Tricolor jamais perdeu mais de duas partidas seguidas; desafio pela primeira vitória no returno do Brasileiro é contra o Inter no Sul

Publicado 16/11/2020 20:04 | Atualizado há 1 dia