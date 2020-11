Tartá foi revelado pelo Fluminense Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 20:39

Rio - Revelado nas categorias de base do Fluminense, o meia-atacante Tartá é o mais novo reforço do América-RN. O jogador de 31 anos estava no Boavista-RJ e chega para reforçar o clube potiguar na série D do Campeonato Brasileiro. Tartá somou passagens por Athletico, Vitória, Criciúma, Goiás, Joinville, Brasiliense e Kashima Antlers-JAP.

Publicidade

"Chego bastante animado, tenho ótimas referências do clube e espero estar coeso junto do grupo o mais rápido possível para que a gente possa entrar nessa nossa luta que é subir para a Série C", disse Tartá durante apresentação nesta terça-feira. O América-RN é o líder do grupo 3 da série D e já está na próxima fase do torneio.