Por O Dia

Publicado 17/11/2020 21:00

Rio - Dos males, o menor. Depois de chocar torcedores e seguidores com a postagem com uma 'bola' no tornozelo direito, no domingo, Fred se reapresentou nesta terça-feira no CT Carlos Castilho sem qualquer inchaço no local. A surpreendente evolução da torção aumentou a expectativa de recuperação do atacante, mas o departamento médico mantém a cautela e ainda não garante a volta do camisa 9 contra o Internacional, domingo, no Beira-Rio, pela terceira rodada do returno do Campeonato Brasileiro.

Vetado do confronto com o Palmeiras, sábado, no Allianz Parque, Fred se machucou durante o aquecimento. Com o inesperado desfalque, a pouco minutos de a bola rolar, o técnico Odair Hellmann escolheu Felippe Cardoso como substituto. Reavaliado pela manhã, o camisa 9 trabalhou apenas na academia nesta terça.

Apesar da cautela, a comissão técnica tem expectativa de contar com Fred, mas não forçará a volta caso ele não esteja 100%. Depois de sólida campanha campanha em outubro, confirmada pela invencibilidade de oito jogos, o Tricolor ainda não venceu no returno do Brasileiro, em novembro. Com a derrota para Grêmio e Palmeiras, o Fluminense deixou o G-4 e caiu para a oitava posição, com 32 pontos.