Hudson Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 16:48 | Atualizado 21/11/2020 16:48

Rio - O Fluminense tem mais um desfalque de última hora para a partida contra o Internacional. O volante Hudson testou positivo para a Covid-19 e está afastado do contato com o elenco tricolor. Ele é o quinto jogador com a doença no grupo.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLUMINENSE



INFORMAÇÃO: O volante Hudson testou positivo para covid-19 neste sábado (21/11). O jogador já está cumprindo o isolamento. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 21, 2020

Publicidade

Michel Araújo, Nino, Egídio e Fernando Pacheco já estavam vetados. O Fluminense também tem outros desfalques confirmados como Fred e Igor Julião, por lesão. O meia Dodi foi afastado do elenco, após o empresário do atleta ter afirmado que ele acertou com um clube do exterior e não joga mais pelo Tricolor.

A partida entre Internacional e Fluminense acontece neste domingo, em Porto Alegre. O Tricolor busca uma vitória, após duas derrotas consecutivas no Brasileiro.