Por O Dia

Publicado 22/11/2020 17:31 | Atualizado 22/11/2020 17:33

O #TimeDeGuerreiros está escalado para o jogo contra o Internacional! VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/UW17GMsjgd — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 22, 2020

Rio - O Fluminense está escalado para o duelo de logo mais contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Lucca e Marcos Paulo entre os titulares, o técnico Odair Hellmann definiu a equipe que encara o Colorado. A bola rola às 18h15.