Internacional e Fluminense MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 20:24

Muriel - Falhou no gol do Internacional e não mostrou segurança. Nota 4,5.

Calegari - Errou bastante e não conseguiu repetir as boas atuações que teve quando foi titular. Nota 5.

Digão - Ao lado de Luccas Claro se saiu bem na maioria dos lances que foi exigido. Nota 6.

Luccas Claro - Mais uma partida firme na defesa. Vive uma grande fase. Nota 6,5.

Danilo Barcelos - Bastante nervoso, errou muito e por pouco não cometeu falha decisiva. Nota 4,5.

Yuri - Mostrou disposição, mas faltou qualidade na saída de bola. Nota 5.

Yago - Muita disposição e briga. Era um dos melhores da equipe, quando se machucou. Nota 5,5.

André - Mostrou personalidade ao entrar na partida em momento difícil e deu conta do recado. Nota 6.

Nenê - Bastante sumido. Pouco fez. Nota 5,5.

Caio Paulista - Foi decisivo e ajudou bastante a equipe a segurar a bola no fim do jogo. Nota 7.

Wellington Silva - Correu bastante e tentou construir jogadas ofensivas. Nota 6.

Fellipe Cardoso - Entrou bem e assim como Caio Paulista ajudou muito a equipe. Nota 6,5

Lucca - Vinha aparecendo pouco até marcar um belo gol olímpico. Nota 6,5.

Luiz Henrique - Entrou dando mais movimentação ao time e foi importante na virada. Nota 6.

Marcos Paulo - Sumido na primeira etapa, evoluiu muito no segundo tempo. De uma bela assistência. Nota 7.



Odair Hellmann - Com muitas dificuldades, conseguiu fazer com que a sua equipe se superasse e vencesse uma grande equipe fora de casa. Nota 8.