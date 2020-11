Odair Hellmann MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Rio - Após uma semana com muitos problemas e em uma partida que contou com a perda de mais um jogador, o Fluminense conseguiu uma virada e uma vitória importante sobre o Internacional, no Beira Rio. O treinador Odair Hellmann se disse feliz e orgulhoso pela postura dos jogadores em campo.

"Trabalhamos a semana toda com uma situação tática e perdemos dois movimentos. Perdi jogadores, o movimento nem tanto, mas entram jogadores de características diferentes, que demoram um tempo para se encontrar. Quando se encontraram, nós construímos inicialmente e criamos possibilidades de definição. Estou orgulhoso do grupo e do trabalho. Não focamos nos problemas, mas nas soluções. Quando perde jogadores fica sem opções, mas outros têm entrado e dado uma resposta positiva, como o André, que entrou muito bem. Parabéns ao grupo pela postura que tem tido em todas essas situações. Focamos na solução e não em nos lamentar", disse.

O Fluminense perdeu por Covid-19 os seguintes jogadores: Nino, Hudson, Michael Araújo e Fernando Pacheco. Além disso, Igor Julião e Fred se lesionaram. Por conta do fim das tratativas de renovação de contrato, o volante Dodi não joga mais pela equipe. E durante a partida, Yago Felipe sofreu uma lesão.

"Como é natural e acontece com todos, há uma oscilação pela dificuldade dos jogos, mas acho que estamos conseguindo manter a regularidade e ficar na parte de cima. O primeiro tempo foi truncado. O Inter achou uma tabela e fez o gol. Tínhamos trabalhado essa situação e acabou entrando. É um ajuste que temos que fazer, mas foi apenas aquele lance. Tivemos a posse, mas foi de novo até a parte final e não traduzimos em situações claras de gols. Tivemos dificuldade nessa última parte do campo. Estamos trabalhando bastante para criar oportunidades, finalizações e ficar mais próximos do gol", opinou.