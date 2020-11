Odair Hellmann LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 21:50 | Atualizado 23/11/2020 21:50

Rio - O Fluminense voltou ao rumo das vitórias no último domingo ao vencer o Internacional, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o clube assumiu a 5ª posição na tabela. Nesta segunda-feira, o jornalista André Rizek aproveitou o 'Seleção SporTV' para se retratar de críticas a Odair Hellmann. O apresentador também falou sobre Fábio Carille, ex-treinador do Corinthians.

"Eu tenho pensado muito sobre Odair Hellmann e Fabio Carille. Foram dois treinadores muito criticados pela maneira com que os clubes deles jogaram, Inter e Corinthians. Pedíamos times mais soltos, ofensivos. Mas, analisando onde o Odair levou o Inter, onde está levando o Fluminense, e o que o Fabio Carille fez até com um elenco mais fraco que o atual, levando o time para a Libertadores, eu realmente acho que fui muito apressado nas críticas a esses dois", disse Rizek, que emendou:



"Como metade dos times brasileiros têm elencos bem limitados, acho que se eles estivessem nas mãos competentes desses dois treinadores, estariam fazendo campeonatos muito bons, como o Fluminense faz com o Odair", encerrou o jornalista.