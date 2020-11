Dodi Lucas Merçon/FFC

Por MH

Publicado 24/11/2020 11:37

Rio - De saída do Fluminense, Dodi pode estar no caminho para o São Paulo. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, a diretoria do clube paulista fez um contato mais forte com os empresários do volante nos últimos dias.

Ainda de acordo com Nicola, Dodi tem propostas do futebol turco e russo. No entanto, o São Paulo é o clube mais perto para contar com o jogador por dois motivos. Um deles é o fato de Fernando Diniz, treinador da equipe, dar boas recomendações a diretoria. Outro fator é que o clube possui boa relação com um dos representantes do atleta.



A tendência é que o clube não ofereça os R$ 270 mil mensais de salários que seus representantes pediram ao Fluminense, porém apostam num vínculo longo com valorização futura.

Dodi estava no Fluminense desde 2018, quando veio do Criciúma. Após longas batalhas para a renovação de contrato, a diretoria não chegou num acordo e afastou o jogador, que treina separado da equipe.