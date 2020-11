Odair Hellmann tem sósia venezuelano, o estilista Gionni Straccia Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 19:08 | Atualizado 24/11/2020 19:09

Rio - Um estilista venezuelano começou a ganhar fama no Brasil, mas não pela profissão, e sim pelos vídeos publicados em uma rede social. Pela semelhança com o técnico Odair Hellmann, Gionni Straccia cativou os torcedores do Fluminense. Nos vídeos publicados na plataforma 'TikTok', o estilista aparece dançando, e a torcida do Tricolor aproveitava as vitórias da equipe para compartilhar os conteúdos de Gionni.

"(...) Vi que estava acontecendo algo com o Brasil: “Por que todo mundo está me escrevendo em português?” Aí soube que viralizei no Rio de Janeiro pela torcida do Fluminense. Mas não entendia porquê. Começaram a me escrever que parecia com o Odair. Mas quem é Odair? De quem estão falando? Até que apareceu um torcedor aqui de Miami chamado Ricardo e me explicou, me deu a camisa, e eu prometi a ele que faria o próximo vídeo com ela. E também fui investigar o futebol brasileiro, vi quem é Odair e falei: “Ok, há uma semelhança”, disse Gionni ao 'Ge.com', antes de emendar:



"Penso que todo esse movimento me levou a ser um torcedor do Fluminense. As pessoas que me seguem como estilista me perguntam: “Gionni, não entendo o que está fazendo?”. Então eu explico tudo, o que tem acontecido. Portanto estou inclinado, tendo vários seguidores de torcedores do Fluminense que me mandam solicitações e eu aceito. Sempre gostei do futebol brasileiro, Pelé e outros que ficaram conhecidos. Então me considero, sim. Não sou, digamos, um expert no assunto, mas de carinho e coração estou aí", complementou o estilista venezuelano.