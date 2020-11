Marcos Paulo em ação pelo Fluminense contra o Inter, no Beira-Rio Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 17:52 | Atualizado 24/11/2020 17:52

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencout, irá se reunir com representantes do atacante Marcos Paulo na próxima sexta-feira para tratar da renovação de contrato. O jogador de 19 anos tem vínculo com o Tricolor até o fim de junho de 2021.

De acordo com o repórter Victor Lessa, da Rádio Globo, a diretoria havia feito uma oferta para a ampliação do vínculo em agosto. No entanto, as negociações não avançaram. Segundo o mandatário tricolor, Marcos Paulo deu a palavra que renovaria o contrato caso não fosse negociado para evitar que o clube o perdesse de graça.