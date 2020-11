Dodi LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 12:18

Rio - De saída do Fluminense, Dodi está a caminho do futebol japonês. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o volante está apalavrado com o Kashiwa Reysol, clube treinado pelo brasileiro Nelsinho Baptista. O atleta irá permanecer no clube carioca até o fim do ano.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLUMINENSE



De acordo com o site, a proposta salarial do clube japonês seria em torno de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões) por temporada. Mensalmente, Dodi iria receber na faixa de R$ 450 mil, valores bem acima da contraproposta que o Tricolor ofereceu ao staff do jogador e também acima do pedido do staff de Dodi para renovar com o clube.

De acordo com o site, a proposta salarial do clube japonês seria em torno de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões) por temporada. Mensalmente, Dodi iria receber na faixa de R$ 450 mil, valores bem acima da contraproposta que o Tricolor ofereceu ao staff do jogador e também acima do pedido do staff de Dodi para renovar com o clube.

Publicidade

O Fluminense resolveu afastar o jogador, após ter sido informado pelo empresário do jogador que a negociação para a renovação não iria avançar. Dodi tem vínculo com o Fluminense até 31 de dezembro deste ano e pode assinar pré-contrato com outro clube por estar nos seis meses finais de contrato.

Após três propostas iniciais do Fluminense, os empresários apresentaram uma contraproposta na faixa de R$ 250 mil de salários e luvas de R$ 2 milhões para um contrato de quatro anos contra os três iniciais ofertados pelo clube. O volante ganha atualmente R$ 70 mil mensais. O Fluminense acenou com um salário inicial de R$ 150 mil, aumento para R$ 170 mil no segundo ano, R$ 190 mil no terceiro e R$ 220 mil no quarto. Não houve acordo.

Publicidade

Dodi chegou ao Fluminense na temporada de 2018, mas somente neste ano conseguiu se firmar como titular. O jogador era peça importante no esquema de Odair Hellmann. O seu último jogo pelo Tricolor foi contra o Palmeiras, em São Paulo, e a equipe carioca perdeu por 2 a 0.