Por O Dia

Rio - Após uma sequência de derrotas pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Internacional, no último domingo, e voltou a se aproximar do G4. A campanha do clube carioca chegou até ser comparada por Mauro Cezar, com a do Atlético-MG, líder da competição.

No podcast "Posse de Bola", o jornalista afirma que a trajetória do Fluminense no Brasileiro está acima das expectativas, diferentemente da equipe de Jorge Sampaolli, que na opinião dele, decepciona até o momento.



"O Fluminense, assim como o Atlético-MG, é um time que só disputa uma competição, mas o Fluminense, ao contrário do Atlético-MG, não tem as contratações, o Fluminense já viveu esse momento de mecenato com alguém contratando jogadores a rodo, não é mais a realidade tricolor, o Atlético-MG tem essa situação, acabou de chegar lá o Vargas, Zaracho, dois gringos, um argentino e um chileno”, diz Mauro Cezar.

"O Fluminense não tem essa possibilidade, então se você analisar dois clubes que estão disputando, dois clubes grandes, só o Brasileiro, sem outras competições, o Fluminense na sua realidade, embora tenha perdido para o Palmeiras e para o Grêmio, o Grêmio em casa, de fato, ele está fazendo mais do que o esperado, o Atlético-MG, de fato, deve”, completa.

O Fluminense volta a campo na próxima segunda-feira, quando encara o Bragantino, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 20h.