Zagueiro Digão no treino do Fluminense Lucas Merçom/FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 16:33

Rio - O zagueiro Digão está fora do próximo compromisso do Fluminense no Brasileiro. O jogador testou positivo para a Covid-19, foi afastado do grupo tricolor e não poderá enfrentar o Bragantino na próxima segunda-feira, no Maracanã.

INFORMAÇÃO: O zagueiro Digão testou positivo para a Covid-19, nesta terça-feira (24/11), e já cumpre isolamento. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 25, 2020

Recentemente quatro jogadores não puderam entrar em campo pelo Fluminense por conta da doença. Nino, Michael Araújo, Hudson e Fernando Pacheco não encararam o Internacional e ainda cumprem quarentena. A presença de algum deles no jogo da próxima segunda-feira é incerta.