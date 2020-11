Odair Hellmann LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 19:48

Rio - Em boa fase no comando do Fluminense, o técnico Odair Hellmann despertou interesse de outros clubes. De acordo com o portal 'NetFlu', um clube brasileiro ofereceu um salário duas vezes maior do que recebe hoje para tirá-lo do Tricolor, com contrato até final de 2021. No entanto, o treinador preferiu não seguir com as conversas.

Publicidade

Há algumas semanas, o nome de Odair Hellmann também esteve ligado com um clube do Mundo Árabe, mas o técnico também recusou a proposta. O desejo de Mário Bittencourt, presidente do clube, e da maioria da alta cúpula do Tricolor é de renovar o contrato do comandante até 2022, quando se encerra o mandato de Bittencourt no Fluminense.